    • Serie A2 protagonista al palasport di Agnone. Il Sorrento di Patriarca sfida il Lagonegro per il XXII memorial ‘Raffaella De Simone’

    Dopo anni di assenza, il grande volley ritorna nel nuovo palasport di Agnone con un evento imperdibile che promette di risvegliare passioni sopite e accendere nuova adrenalina.

    Il XXII Memorial Raffaella De Simone è il palcoscenico ideale: dalle ore 17, nel moderno impainto di viale Europa si affrontano due formazioni ambiziose della Serie A2. Ovvero: la Romeo Sorrento, guidata dal capitano, e agnonese doc, Stefano Patriarca, e la Rinascita Volley Lagonegro, entrambe fresche promosse nella seconda serie nazionale. In palio non solo l’orgoglio, ma anche il Trofeo Città di Agnone, simbolo di prestigio e tradizione.

    L’idea nasce dal cuore del volley locale: Costantino Pierdomenico, con il sostegno convinto di Patriarca che ha operato dietro le quinte con passione e determinazione affinché questa domenica di fine settembre potesse diventare un momento di rilancio per lo sport nel territorio.

