Soccorso in emergenza ai turisti, Asl e sindaci studiano le postazioni da attivare nel Chietino

Avviarsi per tempo. Dialogando e, possibilmente, arrivando a una soluzione senza contrapposizioni. Questa l’indicazione del Direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Mauro Palmieri per le postazioni di soccorso nei luoghi di vacanza, tema che ogni anno si ripropone in vista della stagione estiva.

L’esortazione del manager è andata a buon fine, perché con i Sindaci della costa e il Dipartimento Emergenza-Urgenza è stata raggiunta un’intesa, che ha portato a una pianificazione condivisa dell’attivazione delle postazioni di Guardia Turistica per l’estate 2025. La mappa è stata disegnata a conclusione di un proficuo confronto tra lo stesso Palmieri, il Direttore del Dipartimento Emmanuele Tafuri e i Sindaci di Fossacesia, San Vito, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, San Salvo e Palena.

Nel corso dell’incontro è stata illustrata l’attività svolta dalle postazioni estive negli anni scorsi: nel 2023 erano state 7, e tra luglio e agosto avevano totalizzato 462 prestazioni, per la metà delle quali si era reso necessario il trasporto in ospedale. Lo scorso anno erano scesi sia il numero di ambulanze dedicate alla medicina turistica, passate a 4, che il volume di attività, con un totale di prestazioni pari a 300.

“Abbiamo provato a mettere in campo – sottolinea Palmieri – quella flessibilità minima che ci consente di coniugare la sostenibilità economica e la volontà di offrire un servizio alle persone che scelgono di soggiornare nelle nostre località di vacanza. Tutte legittime le ragioni sul tavolo, dell’Azienda come degli amministratori, ma alla fine è prevalso il buon senso e la comune volontà di risolvere una questione”.

Questa la mappa delle postazioni individuate per la stagione 2025, dal 1° luglio al 30 agosto:

San Vito, ambulanza con soccorritore

Fossacesia, ambulanza con infermiere

Casalbordino e Torino Di Sangro, ambulanza con soccorritore condivisa

San Salvo, ambulanza con infermiere

Palena, dal 25 Luglio al 25 Agosto ambulanza con soccorritore

Le postazioni garantiranno il soccorso in emergenza, mentre le prestazioni non urgenti potranno essere richieste, a pagamento, anche dai non residenti ai medici di medicina generale presenti nel territorio. A tal proposito i Sindaci hanno chiesto alla Direzione Asl di facilitare il contatto tra turisti e studi medici indicando quelli a cui è possibile rivolgersi nei diversi territori sia sul sito Internet dell’Azienda che in un cartello informativo posto presso la sede di stazionamento delle ambulanze.