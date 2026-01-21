Sorpreso in casa altrui mentre tenta un furto, ladro 46enne arrestato dai Carabinieri: è già ai domiciliari

Oricola (AQ) – È un pomeriggio come tanti, quando il custode di un immobile sito all’entrata del piccolo centro della Piana del Cavaliere, entra nell’abitazione e si accorge che qualcosa non va. Alcune stanze sono in disordine, come se qualcuno avesse messo a soqquadro per cercare denaro o beni di valore, e dalle altre stanze arrivano dei rumori sospetti.

La telefonata al numero unico di emergenza “112” è immediata, così come è tempestivo l’arrivo sul posto di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Pereto. I Carabinieri, assieme al custode dell’abitazione, sorprendono l’uomo che si era introdotto nella proprietà.

L’intruso, un 46enne italiano residente fuori regione, viene immediatamente fermato e viene recuperata la refurtiva che era stata sottratta, consistente in alcuni attrezzi da lavoro.

Il 46enne, peraltro già gravato da precedenti vicende giudiziarie, è stato arrestato in flagranza per “tentato furto in abitazione”. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avezzano, i Carabinieri lo hanno condotto presso la sua abitazione, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.