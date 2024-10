Sostenibile e innovativo: casAMea di Carovilli nella “Top of the PID” nazionale di Unioncamere

Il Molise cooperativo parla sempre più al plurale e continua a riscuotere apprezzamenti sui palcoscenici nazionali. È il caso di terrAMea, la cooperativa di comunità nata a Carovilli operante in tutto l’Alto Molise che attraverso il suo modello di “Property Management di comunità” è riuscita ad entrare nella rosa dei dieci finalisti nazionali del premio di Unioncamere “Top of the PID Mirabilia 2024” battendo la concorrenza di oltre 150 aziende candidate da ogni parte d’Italia.

La premiazione è avvenuta lunedì 14 ottobre presso gli stand di Umbria Fiere durante la Borsa Internazionale del Turismo Culturale, l’evento chiave per la promozione globale del turismo culturale.

L’evento annuale promuove l’innovazione per il rilancio del turismo italiano e la valorizzazione dei Patrimoni UNESCO in cui il Molise è rappresentato grazie alle Riserve di Collemeluccio e MontediMezzo, luoghi cari a terrAMea che attraverso le proprie esperienze tematiche promuove la fruizione etica e sostenibile dei luoghi.

L’iniziativa volta a premiare le PMI italiane che si distinguono per lo sviluppo di soluzioni innovative nel settore turistico e culturale ha selezionato casAMea, il modello sviluppato dalla cooperativa altomolisana in collaborazione con Factory Creativa, azienda specializzata in sistemi digitali.

“Durante la pandemia, in uno dei periodi più difficili che abbiamo mai vissuto, è nata l’idea di costruire un modello gestionale per le case dei piccoli centri lontani dai flussi turistici con l’intento di contrastare il costante abbandono immobiliare che affligge i nostri Comuni soggetti a spopolamento.

Dare un nuovo valore ad immobili privi di mercato ricucendo relazioni sociali e attivando nuove forme di economia circolare facendo incontrare i proprietari e le nuove forme di residenzialità temporanea.”

Così Marco Scarpitti, presidente della cooperativa di comunità terrAMea ha sintetizzato alla platea presente il modello applicato con successo proprio in Molise, la regione che ha più case non abitate permanentemente del mezzogiorno. Ad aggravare la statistica, la quota altimetrica delle aree interne e la scarsa incidenza delle case vacanze in una regione ancora Cenerentola del turismo nazionale, ma che continua a dimostrare una propensione all’innovazione coerente con la trasformazione del settore sempre più focalizzata sul contrasto dell’Overtourism attraverso lo sviluppo di modelli che coinvolgano l’intera comunità locale.

“Essere tra i finalisti è già un successo per terrAMea. La nostra azienda cooperativa è nata nel 2020 su impulso del GAL Alto Molise e ha imparato a sviluppare progetti in ambito locale ed europeo. Siamo molto lieti di essere entrati nel network nazionale Mirabilia anche grazie al sostegno della Camera di Commercio del Molise”, ha concluso Scarpitti.

Grazie a questo importante risultato terrAMea potrà partecipare all’Heritage Smart Lab, acceleratore per la transizione digitale nei settori della cultura e della creatività operanti nel Sud Italia.