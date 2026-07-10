Spopolamento, Bomba riapre le case chiuse: nel centro storico nascono le “Cantine – Museo”

Sabato 11 luglio 2026 doppio appuntamento a Bomba, dedicato alla promozione turistica e alla riscoperta di storia e tradizioni del territorio. Nella sala consiliare del Comune, l’amministrazione comunale presenterà due importanti progetti: l’Infopoint con il portale Visit Bomba e le…

Sabato 11 luglio 2026 doppio appuntamento a Bomba, dedicato alla promozione turistica e alla riscoperta di storia e tradizioni del territorio. Nella sala consiliare del Comune, l’amministrazione comunale presenterà due importanti progetti: l’Infopoint con il portale Visit Bomba e le Cantine Museo.

L’iniziativa di sabato inizierà alle 17 con la presentazione del portale web Visit Bomba, finanziato dal programma Sostegno allo sviluppo locale del Gal Maiella Verde, con fondi FEASR – PSR Abruzzo 2014/2022 Misura 19 “Leader”. Il sito, dedicato alla scoperta di un paese, della sua storia e delle sue bellezze, nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale e offrire a cittadini e visitatori una guida completa e facilmente accessibile.

“Il progetto Visit Bomba nasce dalla volontà di creare una vetrina unica, turistica e culturale per raccogliere tutti i punti di interesse del paese per i turisti, la comunità e i paesi limitrofi”, spiega l’assessore Marinella Fioriti. Dalla storia, alle tradizioni, ai personaggi famosi con origini bombesi e agli eventi del territorio, il portale racconta l’identità del paese e ne conserva la memoria. E lo fa attraverso una raccolta di informazioni e una panoramica dei principali punti d’interesse: monumenti, edifici storici, chiese, piazze, percorsi naturalistici e luoghi caratteristici da visitare.

“Con il portale abbiamo voluto creare un’immagine grafica coordinata che raccogliere all’interno di un simbolo gli elementi identitari di Bomba – aggiunge l’assessore – ogni colore, ogni linea ha un significato preciso e si raccorda con la segnaletica turistica collocata in paese. Una svolta digitale per promuovere il territorio, favorire il turismo culturale e rafforzare il legame tra comunità e patrimonio locale, trasformando la storia di un territorio in un racconto condiviso e sempre disponibile online”. A completare questo primo momento ci sarà l’inaugurazione dell’info point. L’ufficio informativo, collocato nella sede comunale, resterà aperto, nel mese di agosto, tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30.

Dopo la presentazione di Visit Bomba e info point, alle 18 si terrà il taglio del nastro delle Cantine – Museo, nate con l’obiettivo di illustrare lo spaccato economico, sociale e culturale di Bomba di una volta con la storia delle singole famiglie, e ridare una seconda vita a locali chiusi da tempo.

L’iniziativa, portata avanti dall’amministrazione comunale, con la preziosa collaborazione dei consiglieri Mauro Martorella e Diego Veronese, dei giovani bombesi e del collezionista Fabio Di Vona, vuole valorizzare il centro storico attraverso “un patrimonio che racconta la nostra storia e le nostre tradizioni – dice Marinella Fioriti -. I luoghi che apriremo al pubblico spesso sono fermi a quando le famiglie sono emigrate, ogni elemento racconta la storia di un bombese. Il percorso che coinvolge il centro storico è un viaggio all’insegna della memoria ma soprattutto del sentimento che anima ogni spazio”. Le cantine museo già allestite sono otto – la ‘dodd, lu trappet, ritratti, lu scarpar, la cantine de z’ Rocch, lu sartaur, la case de za’ Angiuline, l’osteria di z’ Minghe – e nel periodo estivo seguiranno un calendario di aperture che sarà comunicato attraverso i canali ufficiali del Comune di Bomba.