Storie di successi nelle aree interne: ‘International GC Motors’ inaugura il terzo showroom a Castel di Sangro

Sabato 28 giugno (ore 18) sarà una data storica per il gruppo International GC Motors Srl: il taglio del nastro del terzo salone automobilistico della concessionaria segnerà un nuovo capitolo di crescita per l’azienda fondata trent’anni fa dai fratelli Marco e Giampiero Colaizzo. Dopo i successi di Agnone e Lanciano (Ch), l’espansione arriva ora nell’aquilano, confermando la strategia di investimento nelle aree interne del Paese.

La storia della International GC Motors è emblematica di come la passione e la determinazione possano trasformare un piccolo garage di provincia in una realtà imprenditoriale di primo piano. Erano gli anni ’90 quando Marco Colaizzo, insieme al fratello Giampiero – oggi titolare di un autosalone a Campobasso – decise di scommettere sulla propria visione imprenditoriale partendo da uno spazio di appena 100 metri quadrati nella cittadina altomolisa.

L’evoluzione è stata straordinaria: da quella piccola rivendita iniziale, l’azienda ha sviluppato un’area espositiva di 10.000 metri quadrati, introducendo sul mercato un concetto innovativo che oggi rappresenta il fiore all’occhiello della concessionaria. I clienti possono scegliere tra oltre 400 veicoli sempre disponibili, spaziando dai marchi più prestigiosi come Maserati, Ferrari, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar e Range Rover, fino ai brand più accessibili come Fiat, Alfa Romeo e Jeep.

“La nostra filosofia si basa sulla ricerca della massima qualità del prodotto e sulla totale trasparenza del processo d’acquisto”, spiegano dalla direzione aziendale. Ogni vettura, sia essa nuova, usata, aziendale o a chilometro zero, è frutto di una meticolosa selezione effettuata direttamente presso la rete ufficiale delle case automobilistiche più rinomate.

Ruolo determinante in questa nuova avventura abruzzese lo riveste Angela Vacca, consorte di Marco Colaizzo, il cui spirito imprenditoriale e la lungimiranza nel settore automotive hanno contribuito significativamente alla crescita dell’azienda. La sua visione strategica ha permesso di ampliare l’offerta commerciale e di consolidare la presenza sul territorio.

Il percorso di crescita della International GC Motors non è passato inosservato nel panorama nazionale: l’azienda ha conquistato prestigiosi riconoscimenti che ne attestano l’eccellenza nel settore, scalando le classifiche di vendita nel Mezzogiorno d’Italia e diventando un punto di riferimento per chi cerca qualità e affidabilità.

L’apertura del nuovo showroom a Castel di Sangro rappresenta molto più di una semplice espansione commerciale: è un segnale di fiducia verso le aree interne del Paese, spesso penalizzate dalle dinamiche economiche che privilegiano i grandi centri urbani. In un’epoca in cui molte aziende abbandonano i territori periferici, la famiglia Colaizzo sceglie invece di investire, creando opportunità di lavoro e servizi qualificati per le comunità locali.

L’offerta della concessionaria si distingue per la completezza dei servizi accessori: dai finanziamenti a tassi agevolati alla valutazione delle permute, fino all’assistenza post-vendita. Una gamma di soluzioni che copre ogni segmento di mercato, rendendo l’acquisto di un’automobile accessibile a diverse categorie di consumatori, sempre con la garanzia di professionalità e trasparenza che ha reso celebre il marchio International GC Motors.

Il nuovo salone di Castel di Sangro si prepara dunque ad accogliere una clientela che spazia dagli appassionati di auto di lusso ai giovani alla ricerca del primo veicolo, confermando come l’imprenditoria familiare italiana, quando fondata su solide basi e visione strategica, possa continuare a crescere e a investire nel territorio, contribuendo allo sviluppo economico delle aree più fragili del Paese.

L’inaugurazione di sabato 28 giugno non sarà solo una festa aziendale, ma la celebrazione di un modello imprenditoriale che crede nel valore del territorio e nella forza delle relazioni umane, valori che dopo trent’anni di attività continuano a guidare le scelte della International GC Motors.