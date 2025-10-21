“Sulle Orme di Escher”, esperienza a passo lento nella valle del Sagittario

Due giorni a passo lento nel cuore della “Riserva delle Gole del Sagittario” per vivere un’esperienza di scoperta della storia, dei luoghi e dei personaggi che l’hanno resa famosa.

Il 25 e 26 ottobre si cammina sul territorio della Riserva, guidati da Tiziano Testa, Accompagnatore di Media Montagna iscritto al collegio delle guide alpine d’Abruzzo e responsabile del progetto “A piedi nel Parco d’Abruzzo”, poi ospiti del rifugio di Castrovalva di Vanessa Ponziani, custode di racconti emozionanti e preziose informazioni.



Tanti passi, ma anche tanta cultura. Maurits Cornelis Escher è stato un incisore e grafico olandese, vissuto tra la fine dell’Ottocento e i primi anni ’70 del Novecento. La sua arte è legata indissolubilmente all’Abruzzo. Escher visitò in tre diverse occasioni tra il 1928 e il 1935 la regione. Rimase rapito dal fascino mozzafiato degli splendidi paesi arroccati o adagiati sui crinali delle montagne, immersi nella lussureggiante vegetazione e rimasti quasi immutati fino a oggi. Frutto di questi viaggi furono 28 schizzi che dovevano servire a realizzare un libro illustrato sull’Abruzzo, che non fu mai pubblicato.

La due giorni proposta sarà incentrata sulla vita e l’arte dell’incisore e grafico olandese, in particolare sul suo rapporto con l’infinito, che per l’artista rappresentava un vero e proprio viaggio. Ma sarà anche un itinerario attraverso i piccoli paesi e le bellezze naturalistiche da lui attraversate, puntualizzando l’attenzione ai cambiamenti che il tempo ha inesorabilmente attuato.

PROGRAMMA

Sabato 25 Ottobre

Ore 15,30 – Arrivo a Piazza Bel prato di Anversa degli Abruzzi, breve visita al eremo di San Domenico sistemazione presso la casa Otium-Casa degli escursionisti a Castrovalva.

Dopo la cena, di fianco al camino, si passerà la serata .

Domenica 26 Ottobre

Ore 7 Prima colazione

Ore 8 Partenza per il trekking da Castrovalva a Anversa degli Abruzzi (il trekking parte in discesa, una volta raggiunto il punto più basso del tracciato inizieremo la risalita per il canyon delle gole)

DETTAGLI ESCURSIONE

✔Difficoltà: E / Escursionistica (Escursione di facile/media difficoltà)

✔Dislivello: 250m

✔Lunghezza: 8 km

✔Percorso: A/R o anello

✔Durata: 4 – 6 h pause comprese

✔Cani ammessi: al guinzaglio

Prezzo 120 euro: sono compresi cena, pernottamento, prima colazione, escursione con guida, pranzo al sacco.

Per informazioni telefonare al 3339607079