Incidente stradale sulla statale 17, al km 213, intorno alle ore 13,35. Intervenuta la prima partenza dei Vigili del fuoco di Campobasso e l’autogru del comando di Isernia. Coinvolti due camion che per cause in corso di accertamento si sono tamponati. Un ferito trasportato in ospedale dal 118. Intervenuti i carabinieri di Bojano, 118 e Anas.

