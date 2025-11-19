Taser illecitamente detenuto e due panetti di hashish, un arresto e una denuncia

Nei giorni scorsi, militari della Guardia di finanza di Termoli, lungo la statale 16, hanno sottoposto a controllo due veicoli su cui viaggiavano due soggetti, padre e figlio, già noti agli operanti. Grazie all’ausilio di un’unità cinofila del Gruppo di Campobasso, in possesso di uno di essi, sono stati trovati 200 grammi di hashish, si ritiene destinati allo spaccio.

La sostanza stupefacente, due panetti incellofanati, con immagini di Lupo Alberto, occultata all’interno del cruscotto di uno dei veicoli, non è sfuggita al fiuto di Pepper, uno dei tre cani che quotidianamente si alternano, con i propri conduttori, affiancando nel controllo del territorio le altre pattuglie dei finanzieri di Campobasso.

Le Fiamme Gialle hanno quindi proceduto alla perquisizione domiciliare presso le abitazioni dei due fermati, all’esito della quale, unitamente ad ulteriori 25 grammi di hashish, veniva rinvenuto denaro contante per 1.270 euro e carte di credito, materiale ritenuto collegato all’attività di spaccio, nonché una pistola ad impulsi elettrici, un taser, illecitamente detenuta.

La sostanza stupefacente e il restante materiale veniva sottoposto a sequestro, unitamente ai telefoni cellulari in possesso dei due soggetti. Gli stessi venivano denunciati, uno a piede libero e l’altro in stato di arresto, sottoposto ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Larino, per l’ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il possessore del taser veniva segnalato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il provvedimento cautelare è stato convalidato dal GIP competente che ha disposto per l’indagato l’obbligo di firma.

L’attività di servizio testimonia ancora una volta il costante presidio della Guardia di finanza per la tutela della legalità, volto a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare fenomeni connotati da una più accentuata pericolosità sociale, come lo spaccio di sostanze stupefacenti.