Tavola Osca: la vera storia nel saggio di Vincenzino di Nardo, il ricavato a Emergency

Edita dalla Volturnia Edizioni è stata pubblicata “La Tavola Osca di Capracotta-Agnone – La Storia” , di Vincenzino di Nardo.

L’autore ricostruisce le vicende della tavoletta di bronzo del III-II secolo a. C., con iscrizioni in lingua osco-sannita, rinvenuta in contrada Macchia, nel comune di Capracotta, nel podere di Giangregorio Falconi.

Racconta le modalità del suo trasferimento al vicino comune di Agnone, la successiva vendita nel mercato clandestino di Napoli, la transitoria comparsa nella bottega antiquaria di Alessandro Castellani a Roma fino alla destinazione finale: il British Miseum di Londra.

Chiarisce infine alcuni aspetti della storia rimasti fino ad ora sconosciuti.

Alla luce dei documenti affronta infine il problema dell’autenticità di una seconda Tavola, comparsa a distanza di 80 anni dal rinvenimento della prima e copia quasi perfetta di quest’ultima.

La ricerca è accompagnata da una nota del prof. Adriano La Regina, accademico dei Lincei, presidente dell’Istituto Italiano di Archeologia e Storia dell’Arte, già Soprintendente alle antichità di Roma nonché studioso ed interprete della Tavola Osca.

Il ricavato dalla vendita del libro sarà devoluto a Emergency Onlus, associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo, della povertà e che promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

