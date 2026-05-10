Dopo tre anni di assenza Agnone riconquista il pediatra: la dottoressa Del Duca accetta l’incarico

Mentre nubi oscure e minacciose si ammassano sulle sorti dell'ospedale "Caracciolo", destinato a diventare una struttura a gestione infermieristica, una buona notizia, finalmente, fa intravedere un barlume di luce. Come se fossimo nel primo dopo guerra, con l'Italia…

Mentre nubi oscure e minacciose si ammassano sulle sorti dell’ospedale “Caracciolo”, destinato a diventare una struttura a gestione infermieristica, una buona notizia, finalmente, fa intravedere un barlume di luce. Come se fossimo nel primo dopo guerra, con l’Italia da ricostruire nei servizi più essenziali, i pazienti minori di Agnone e dell’Alto Molise a breve potranno riavere un medico pediatra. Lo avevamo anticipato, proprio su queste colonne, nei mesi scorsi, ora c’è la firma tricefala sull’atto aziendale, siglato dal direttore generale dell’Asrem, Di Santo, e controfirmato dalla dirigente amministrativa Matarante e da quello sanitario Giorgetta.

Da oltre tre anni, infatti, cioè dal pensionamento del precedente pediatra Luigialberto Cutrone, i pazienti minori di tutto il circondario sono rimasti senza un medico di base per l’assistenza. Una situazione paradossale della quale si è occupata anche la stampa nazionale, con un servizio su “Avvenire“, il giornale della Conferenza episcopale italiana, e una irruzione di “Striscia la Notizia” con l’inviato d’assalto Pinuccio. La reazione della struttura strategica dell’Asrem si è fatta attendere per tre lunghissimi anni, con i genitori di bambini e ragazzi costretti a fare i salti mortali per avere un’assistenza pediatrica alternativa in giro per il Molise, ma pare che la vicenda sia arrivata finalmente ad una soluzione.

La dottoressa Maria Pia del Duca, classe 1963, originaria di Roccascalegna nel vicino Chietino, ha infatti dichiarato formalmente di voler accettare l’incarico per la copertura dell’ambito carente di pediatria di libera scelta del distretto di Isernia, sotto la cui direzione ricade appunto il Comune di Agnone. Al momento, tuttavia, la professionista in questione è titolare di incarico a tempo indeterminato di medico di medicina generale presso la Asl di Chieti, precisamente nella città di San Salvo. Pertanto si trova in una situazione di incompatibilità a ricoprire l’incarico di pediatra di libera scelta presso l’azienda sanitaria del Molise. La stessa, tuttavia, ha comunicato la sua disponibilità a dimettersi dal precedente incarico, al fine di poter accettare quello di pediatra in Alto Molise.

Il provvedimento siglato da Di Santo e dagli altri due direttori Asrem è immediatamente esecutivo, ma entrerà in vigore solo a decorrere dalla data di rimozione della causa di incompatibilità. Entro il termine massimo di novanta giorni, dunque, la pediatra Del Duca dovrà dimettersi dall’incarico presso la Asl di Chieti Lanciano Vasto e potrà finalmente assicurare l’assistenza sanitaria pediatrica a circa cinquecento tra bambini e ragazzi che vivono nei vari centri dell’Alto Molise.

Tra le pregresse esperienze professionali della dottoressa Del Duca vanno citati uno stage presso l’Organizzazione mondiale della Sanità a Copenaghen, in Danimarca, in pediatria, neonatologia, perinatologia e un altra esperienza formativa presso l’Hospital Debrè-Neker di Parigi, in Francia, nel reparto di pediatria, allergologia e fisiopatologia respiratoria. E’ inoltre stata docente presso l’Università “La Sapienza” di Roma, nel polo didattico di Isernia, per i diplomi di laurea in scienze infermieristiche ed ostetriche. Nel recente passato è stata anche dirigente medico pediatra presso la Pediatria dell’ospedale “Veneziale” di Isernia.