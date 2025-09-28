Tentano di entrare in casa di un’anziana fingendosi carabinieri, due uomini denunciati

Un tentativo di furto in abitazione ai danni di un’anziana è stato sventato grazie alla prontezza della vittima e al tempestivo intervento della Polizia di Stato. Due uomini, di 41 e 29 anni, sono stati denunciati dagli agenti delle volanti di Pescara. I due, secondo quanto ricostruito dai poliziotti, si erano presentati presso l’abitazione dell’anziana e, qualificandosi come carabinieri, tentavano di accedere nell’appartamento.

L’anziana, una 85enne residente in zona Colli, dopo aver sentito bussare alla porta, notava la presenza di due uomini che, chiamandola per nome, le chiedevano di entrare in casa per tutelarla da potenziali furti, aggiungendo di essere appartenenti all’Arma dei Carabinieri.

Fortunatamente, la donna non si è fatta ingannare e dopo aver chiesto più volte ai due di allontanarsi, spaventata, si barricava in casa e avvisava il numero di emergenza, mentre i due si allontanavano velocemente a bordo di un’utilitaria.

Il movimento sospetto veniva notato anche da un cittadino che allertava la sala operativa della Questura. In zona sono quindi intervenute rapidamente più pattuglie e, nei pressi di via Muzii, una pattuglia della Polizia Scientifica intercettava e bloccava l’auto segnalata.

A seguito degli accertamenti, i due uomini sono stati denunciati per il tentativo di furto in abitazione, uno dei due è stato inoltre deferito per porto di oggetti atti allo scasso, sotto il sedile occupato da quest’ultimo veniva infatti rinvenuto un cacciavite, immediatamente sequestrato.

La Polizia di Stato, costantemente impegnata nella prevenzione e nel contrasto a questo tipo di reati che vedono coinvolte le fasce deboli, per le quali il Questore di Pescara Carlo Solimene ha dettato, da sempre, precise istruzioni operative, invita alla massima attenzione e a non esitare a chiedere aiuto alle Forze di Polizia anche contattando tempestivamente la sala operativa o il numero di emergenza. L’obiettivo è infatti quello di combattere meccanismi di isolamento e favorire la segnalazioni di episodi sospetti o denunciare i reati subiti.