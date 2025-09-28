Fiocco azzurro in casa Pannunzio-Di Pasquo: la cicogna porta il piccolo Tommaso

Fiocco azzurro in casa Pannunzio – Di Pasquo: presso l’ospedale Villa del Sole di Caserta, la cicogna ha portato il piccolo Tommaso per l’immensa gioia di mamma Crisis, papà Cesare e del fratellino Ettore. Ai genitori, ai nonni, agli zii e parenti tutti, gli auguri più sentiti da parte della redazione de l’Eco online.



