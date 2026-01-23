Tentato omicidio della propria compagna, 33enne straniero finisce dietro le sbarre

Balsorano (AQ) – Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Avezzano, che dispone l’accompagnamento in carcere di un 33enne di origine straniera.

I militari della Stazione Carabinieri di Balsorano hanno prelevato il giovane dalla propria abitazione, dove era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo poiché accusato del tentato omicidio della propria compagna, occorso il 27 aprile 2025 a Luco dei Marsi, e lo hanno condotto presso la casa circondariale del capoluogo marsicano, dove sconterà la pena di 2 anni, 9 mesi e 18 giorni di reclusione, oltre a dover pagare una multa di 12.000 Euro.

L’arrestato è destinatario di una sentenza definitiva di condanna, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano per i reati di “detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti”, commessi in Luco dei Marsi nei primi mesi del 2023 ed emersi a seguito di un’attività di indagine che l’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Avezzano ha condotto sotto la direzione della Procura della Repubblica marsicana.