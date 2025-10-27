  • News

    • Trasporto urgente di organi e sangue, le “supercar” Maserati e Alfa Romeo consegnate ai Carabinieri

    Consegnate oggi, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri le nuove vetture per il trasporto urgente di organi e sangue Maserati MCPURA e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

    I due modelli del Gruppo Stellantis sono allestiti con equipaggiamenti speciali per il trasporto d’emergenza, coniugando prestazioni elevate, affidabilità e sicurezza nei servizi di pubblica utilità.

    Il Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo, ha sottolineato: «L’affidabilità operativa di questi veicoli è uno strumento essenziale per salvare vite. E quando parliamo di salvare vite, parliamo della missione più alta che un’Istituzione possa avere, del servizio più nobile che si possa rendere alla propria comunità».

    Alfa Romeo Giulia Quadrifogli Maserati MCPURA

