Trasporto urgente di organi e sangue, le “supercar” Maserati e Alfa Romeo consegnate ai Carabinieri

Consegnate oggi, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri le nuove vetture per il trasporto urgente di organi e sangue Maserati MCPURA e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.

I due modelli del Gruppo Stellantis sono allestiti con equipaggiamenti speciali per il trasporto d’emergenza, coniugando prestazioni elevate, affidabilità e sicurezza nei servizi di pubblica utilità.

Il Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo, ha sottolineato: «L’affidabilità operativa di questi veicoli è uno strumento essenziale per salvare vite. E quando parliamo di salvare vite, parliamo della missione più alta che un’Istituzione possa avere, del servizio più nobile che si possa rendere alla propria comunità».