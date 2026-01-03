Trova un petardo inesploso e prova ad accenderlo, ferito un uomo nell’Alto Vastese

Un uomo residente in un centro dell’Alto Vastese è rimasto ferito dallo scoppio di un petardo ed è finito in ospedale. L’episodio viene raccontato dalla testata giornalistica Chiaroquotidiano. Secondo la ricostruzione dei cronisti, l’uomo avrebbe trovato un “botto” inesploso e avrebbe tentato di accenderlo. L’esplosione conseguente lo avrebbe ferito. Si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza che lo ha trasferito presso l’ospedale di Chieti per le cure del caso.

