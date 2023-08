Un anno fa moriva Paola Cerimele, Agnone la ricorda con un spettacolo teatrale

In un tragico incidente avvenuto lungo la fondovalle Trignina, il 25 agosto scorso perdeva la vita l’attrice agnonese Paola Cerimele. A distanza di un anno da quell’episodio che scosse l’intera regione, la Compagnia Stabile del Molise, in collaborazione con la Pro loco di Agnone, presenta lo spettacolo ‘Dolls & Bullets’ messo in scena proprio da Paola Cerimele. In questo caso la regia è stata affidata al sapiente riallestimento di Simone Zeoli per la direzione artistica di Lello Lombardi. In un vorticoso susseguirsi di battute sagaci, intrecci mafiosi, amori e tradimenti, i protagonisti incarnano i personaggi che popolano la pièce. Per l’allestimento dello spettacolo, atteso al teatro Italo Argentino la sera di venerdì 25 agosto (ore 21), si annovera la collaborazione di Alisia Ialicicco con una speciale coreografia realizzata per l’occasione e la partecipazione di Andrea Cerullo all’interno del cast. I costumi curati da Sandro Mastrostefano, mentre il trucco ideato e realizzato da Viviana Lalli. L’ingresso è gratuito.

