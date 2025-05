“Un mondo a parte”, il film di Riccardo Milani alla Scuola dei piccoli Comuni di Castiglione

Turismo, croce e delizia delle aree interne: sarà questo il tema al centro della prossima lezione della Scuola dei piccoli Comuni di Castiglione Messer Marino, in programma venerdì 16 maggio a partire dalle 14,30, nell’aula magna dell’Istituto comprensivo statale (Via Istonia, 44). Ospiti dell’appuntamento saranno Lina Calandra, urbanista e docente all’Università degli Studi dell’Aquila, e Antonio Di Santo, sindaco di Opi, in provincia dell’Aquila.

Dopo gli interventi dei relatori, Calandra e Di Santo, una bella novità con la proiezione gratuita di “Un mondo a parte”, il film di successo con Antonio Albanese e Virginia Raffaele e la regia di Riccardo Milani, girato a Opi, che mette al centro proprio le dinamiche di spopolamento delle aree interne.