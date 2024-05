Volley, Pacelli e Diana protagonisti della promozione della Spike Devils Campobasso in A3

Due agnonesi, Giuseppe Pacelli e Stefano Diana, protagonisti del successo al PalaCalafiore di Reggio Calabria della Spike Devils Campobasso promossa nel campionato di A3. I molisani, ieri sera, hanno battuto a domicilio la Domotek con il punteggio di 3-1. I parziali hanno visto il sestetto di Mariano Maniscalco, per oltre dieci anni sulla panchina dell’Asp Agnone, vincere il primo e secondo set per 25-23 e 28-26. Dopodiché il rientro in gara dei padroni di casa che si sono aggiudicati la terza frazione per 25-17. In un tiratissimo quarto set a spuntarla la Spike Devils (27-25) che ha chiuso definitivamente i giochi approdando in A3. Festa grande per i circa 50 tifosi arrivati dal Molise, dove ora bisognerà programmare la prossima stagione.

