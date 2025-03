8 Marzo, nasce la prima raccolta di poesie “Parole di rose” di Rosanna Primizio

L’Università delle Generazioni di Agnone è lieta di annunciare la nascita editoriale di una nuova poetessa, Rosanna Primizio, con l’uscita della prima raccolta di poesie intitolata “Parole di rose” proprio nella giornata delle donne di sabato 8 marzo, presso la tipografia di Antonio e Anna Litterio. Tale volumetto di 60 pagine contiene 54 brevi componimenti poetici degli ultimi anni; mentre restano ancora da pubblicare tutte le molteplici poesie scritte fin dall’adolescenza. Uno dei più significativi dati di questa prima pubblicazione a stampa è che la prefazione porta le considerazioni del figlio Giovanni Mastrostefano, cosa davvero inusitata ed originale che, tra l’altro, esalta non soltanto l’amore filiale ma anche la stima letteraria e familiare. L’introduzione è firmata da Domenico Lanciano, fondatore di tale Associazione culturale editrice, che segue poeticamente Rosanna Primizio fin dal 1990 e ne ha già scritto in articoli, in antologie e in onde-radio.

Originaria del vicino paese abruzzese di Guardiabruna (Chieti), la poetessa Rosanna Primizio è nata nel 1962 in Agnone dove risiede per matrimonio ormai da tantissimi anni. Nel suo curriculum figurano brillanti studi umanistici ed universitari, poi interrotti per motivi familiari. Leggendo i suoi versi (a volte ermetici ed ìntimi, più spesso discorsivi ed intensi) ci si accorge di quanto sentimento religioso possa animare questa donna che si avvicina sempre più pure alla armoniosa sacralità della Natura, anche in forma ecologica e francescana. Non a caso il titolo “Parole di rose” si riferisce soprattutto al mondo dei fiori e alla genuinità dei sentimenti che questi rappresentano in ogni loro espressione e simbologia. Adesso si attende il ritorno del figlio Giovanni dall’Australia per preparare, entro l’anno, la presentazione di questa prima bella e promettente esperienza poetico-editoriale.