A scuola di legalità: i Carabinieri incontrano gli alunni degli istituti del Molise

Nei giorni scorsi, la Compagnia Carabinieri di Bojano ha organizzato una serie di incontri educativi nelle scuole del territorio, in linea con le direttive impartite dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso e le indicazioni della Prefettura di Campobasso. Gli incontri hanno avuto come obiettivo la promozione della cultura della legalità tra i giovani, affrontando temi di rilevante importanza come il bullismo, il cyberbullismo, la sicurezza stradale, e i rischi legati all’accesso a internet.

Le scuole coinvolte in questo ciclo di incontri sono state la Scuola Media di Castropignano dell’Istituto Comprensivo di Baranello e l’Istituto Comprensivo “Matese”, Scuola Secondaria di Primo Grado di San Giuliano del Sannio. In entrambi gli istituti, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di ascoltare e interagire con i comandanti delle stazioni Carabinieri, che hanno illustrato in maniera dettagliata tematiche legate alla legalità e alla sicurezza.

Il Maresciallo Daniele Petti, Comandante della Stazione Carabinieri di San Giuliano del Sannio, ha preso la parola durante l’incontro a San Giuliano del Sannio, coinvolgendo i numerosi alunni presenti in un dialogo costruttivo. L’attenzione si è concentrata su problematiche attuali come il bullismo e il cyberbullismo, oltre a un approfondimento sui rischi connessi all’uso di internet, temi particolarmente vicini alla realtà quotidiana dei ragazzi. Un focus particolare è stato riservato anche alla sicurezza stradale, con un richiamo alle norme del codice della strada, spesso ignorate dai più giovani.



A Castropignano, è stato il Maresciallo Capo Antonio Letanno, Comandante della locale Stazione Carabinieri a prendere la parola. Anche in questo caso, gli studenti hanno ricevuto informazioni importanti su come prevenire fenomeni di bullismo e come navigare in sicurezza nel mondo digitale.

Non è mancato un excursus sulla funzione dell'Arma dei Carabinieri e sul ruolo fondamentale che essa svolge nella tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Durante gli incontri, si è tenuto anche un breve corso sulla segnaletica stradale per i bambini dell’infanzia. Questa attività, che ha coinvolto dieci piccoli alunni, ha permesso di sensibilizzare i più giovani sui comportamenti sicuri da adottare sulle strade, dando loro strumenti di base per un corretto approccio alla sicurezza stradale.

L’iniziativa ha rispecchiato le linee guida del Protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero dell’Istruzione e l’Arma dei Carabinieri, il cui obiettivo principale è quello di diffondere la cultura della legalità nelle scuole di tutta Italia. In particolare, il Ministero dell’Istruzione si impegna a favorire la diffusione di iniziative educative in collaborazione con l’Arma, mentre quest’ultima si impegna a mettere a disposizione delle scuole le proprie risorse professionali per sensibilizzare i giovani sui valori della Costituzione italiana e sulla cittadinanza attiva.

Il Protocollo prevede anche il coinvolgimento degli Uffici Scolastici Regionali per definire le iniziative didattiche e promuovere progetti educativi finalizzati a migliorare la sicurezza e il rispetto delle norme all’interno delle scuole. L’Arma dei Carabinieri, con il suo “know-how” e le competenze in materia di sicurezza e prevenzione, continua a lavorare a stretto contatto con le scuole per garantire la formazione dei giovani cittadini, contribuendo così a formare una società più consapevole e rispettosa delle leggi.

Questi incontri sono stati un momento importante di confronto e crescita per gli studenti, che hanno avuto l’opportunità di ascoltare dalla voce di chi quotidianamente è impegnato nella protezione del territorio, comprendendo l’importanza di valori come il rispetto reciproco, la legalità, e la responsabilità sociale.