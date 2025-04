Forniture sanitarie e appalti pubblici, nuova sinergia tra la Asl Chieti e la Guardia di Finanza

Fare sinergia per «un’operazione sicurezza» sulle forniture, affinché la spesa pubblica resti nel solco delle norme e al riparo dagli sprechi. Questo il comune intento espresso da Mauro Palmieri, Direttore generale della Asl, e Michele Iadarola, Comandante della Guardia di Finanza della provincia di Chieti, nel corso della visita istituzionale effettuata questa mattina al Comando di Via del Tricalle.

Un incontro nel segno della cordialità, durante il quale il Colonnello ha tracciato un profilo socio-economico del Chietino, che vanta un tessuto imprenditoriale forte e ben strutturato, e dove l’attività della Guardia di Finanza è anche molto indirizzata alle azioni di contrasto e prevenzione delle truffe.

Rispetto alla sanità in particolare, è stata sottolineata l’attenzione alla spesa e al corretto uso delle risorse pubbliche.

Il Direttore della Asl ha sintetizzato a grandi linee l’impegno portato avanti in queste prime settimane di mandato, centrato sul bilancio e sulla necessità di riorganizzazione di processi amministrativi e percorsi assistenziali, primo fra tutti il soccorso in emergenza per le patologie tempo dipendenti, da garantire attraverso elicotteri che possano coprire anche il volo notturno.

«Ringrazio il Colonnello Iadarola per la bella accoglienza e la disponibilità a essere al fianco della nostra Azienda – è il commento di Palmieri – . Accolgo pienamente l’invito a formalizzare l’impegno per una collaborazione finalizzata a intercettare per tempo situazioni di rischio e garantire correttezza all’azione amministrativa».