Abilitazione delle guide turistiche, il Ministero del Turismo pubblica il bando

Il Ministero del Turismo ha pubblicato il bando per l’esame di abilitazione delle guide turistiche. Daniele D’Amario, Coordinatore della Commissione Politiche per il Turismo della Conferenza delle Regioni, esprime la propria soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando il Ministero per l’ottimo lavoro svolto in collaborazione stretta con le Regioni e Province autonome italiane.

“Si tratta di un risultato importante, atteso da oltre dieci anni, che non solo valorizza una figura professionale essenziale per il settore turistico, ma avrà anche un impatto positivo sulla creazione di nuovi posti di lavoro. Questa riforma rappresenta un tassello fondamentale per innalzare gli standard qualitativi del turismo in Italia e garantire maggiore competitività a livello internazionale”, ha affermato.

D’Amario ha poi sottolineato l’importanza della collaborazione tra le Regioni e il Ministero nel raggiungere questo traguardo: “Questo bando e la legge sulle Guide turistiche sono il frutto di un importante lavoro condiviso tra Regioni e Ministero. Solo attraverso un confronto costruttivo e collaborativo è stato possibile arrivare a un risultato così significativo per il nostro comparto turistico. Le guide turistiche sono l’anima del nostro patrimonio culturale, e meritano di essere sostenute e valorizzate”.

Il bando per l’esame di abilitazione alla professione di guida turistica, ai sensi della legge 13 dicembre 2023 n. 190 e del Regolamento attuativo di cui al DM 26 giugno 2024 n. 88, vedrà la partecipazione di oltre quattromila candidati, secondo le stime del Ministero.

Per partecipare, è necessario possedere un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale e inviare la domanda di ammissione sul portale “inPA” al seguente link: https://www.inpa.gov.it. La piattaforma sarà aperta a partire dal 28 gennaio 2025 alle ore 18:00 e le candidature potranno essere presentate entro il 27 febbraio 2025 alle ore 23:59.

Allo stesso link è possibile scaricare il bando.

La procedura d’esame consta di tre prove:

Prova scritta: domande a risposta multipla su storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica, e disciplina dei beni culturali e del paesaggio.

Prova orale: colloquio per valutare la conoscenza delle materie scritte e di almeno una lingua straniera. Si accede con un punteggio pari o superiore a 25 nella prova scritta.

Prova tecnico-pratica: simulazione di una visita guidata, per misurare le competenze nel condurre visite guidate e offrire una descrizione esaustiva dei luoghi. Si accede con un punteggio pari o superiore a 25 nella prova orale.

I candidati che supereranno con successo le tre prove saranno iscritti nell’elenco nazionale delle guide turistiche istituito presso il Ministero del Turismo.

Questo intervento si inserisce in una più ampia cornice di rinnovamento della professione, che comprende corsi di specializzazione per le guide turistiche e l’obbligo di aggiornamento professionale. “Siamo determinati a garantire il massimo livello di preparazione per i professionisti del settore, offrendo loro strumenti adeguati per affrontare le sfide del futuro e promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo”, ha concluso D’Amario.