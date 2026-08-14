Acqua imbottigliata nel mirino del Nas: accertate situazioni non conformi nel 54 per cento dei controlli effettuati, sanzioni e denunce

I Carabinieri del Nas ‒ d’intesa con il Ministero della Salute ‒ nel quadro delle iniziative finalizzate alla tutela della salute pubblica ed alla vigilanza sul rispetto dei requisiti previsti e della corretta applicazione della normativa di settore, hanno condotto una campagna di controlli a livello nazionale sul corretto imbottigliamento e somministrazione di acque trattate nei bar e nella ristorazione.

Nel complesso sono state effettuate 272 ispezioni e sono stati prelevati 53 campioni per le analisi di laboratorio. Le verifiche hanno evidenziato 147 situazioni non conformi (pari al 54% dei controlli), con la segnalazione di 126 persone alle competenti Autorità amministrative e sanitarie. Gli accertamenti esperiti hanno evidenziato la sussistenza di 256 violazioni complessive.



Nel corso delle attività:

– è stata contestata n. 1 infrazione penale per commercio di alimenti con segni mendaci e n. 255 sanzioni amministrative per irregolarità nelle indicazioni per la vendita e somministrazione dei prodotti non preimballati, per carenze igienico-strutturali, procedurali ed autorizzative per un importo complessivo di circa 175 mila euro;

– sono stati sequestrati 2 mila litri di acqua potabile non filtrata e 7 attrezzature non conformi ed è stata disposta la sospensione dell’attività di 10 aziende per carenze igienico-strutturali e/o autorizzative per un valore commerciale stimato in circa 4,7 milioni di euro.