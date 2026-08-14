Cinquantenni di Agnone in festa nel ricordo del compagno di classe Antonio Marinelli

Un traguardo importante, quello del cinquantesimo, che va festeggiato opportunamente. E così i cinquantenni agnonesi, quelli della classe 1976, si sono ritrovati per festeggiare tutti insieme, rientrando nella città dell'Alto Molise un po' da tutta Italia. Un momento…

Un traguardo importante, quello del cinquantesimo, che va festeggiato opportunamente. E così i cinquantenni agnonesi, quelli della classe 1976, si sono ritrovati per festeggiare tutti insieme, rientrando nella città dell’Alto Molise un po’ da tutta Italia. Un momento di festa che è stato dedicato alla memoria del coetaneo Antonio Marinelli, venuto a mancare prematuramente qualche mese fa.

Dopo la messa nella chiesa di Sant’Antonio e un aperitivo al Caffè Letterario, la comitiva di cinquantenni si è spostata presso il ristorante per continuare i festeggiamenti. Ricordi di gioventù hanno riannodato i legami tra persone che magari si sono perse di vista, per motivi di lavoro e di vita, ma che restano unite da un profondo vincolo affettivo e identitario. I fuochi d’artificio hanno chiuso la giornata dedicata ai ragazzi del ’76.

A tutti i partecipanti gli auguri dalla redazione de l’Eco.