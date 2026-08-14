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venerdì 14 Agosto 2026
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Auguri

Cinquantenni di Agnone in festa nel ricordo del compagno di classe Antonio Marinelli

Un traguardo importante, quello del cinquantesimo, che va festeggiato opportunamente. E così i cinquantenni agnonesi, quelli della classe 1976, si sono ritrovati per festeggiare tutti insieme, rientrando nella città dell'Alto Molise un po' da tutta Italia. Un momento…

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Un traguardo importante, quello del cinquantesimo, che va festeggiato opportunamente. E così i cinquantenni agnonesi, quelli della classe 1976, si sono ritrovati per festeggiare tutti insieme, rientrando nella città dell’Alto Molise un po’ da tutta Italia. Un momento di festa che è stato dedicato alla memoria del coetaneo Antonio Marinelli, venuto a mancare prematuramente qualche mese fa.

Dopo la messa nella chiesa di Sant’Antonio e un aperitivo al Caffè Letterario, la comitiva di cinquantenni si è spostata presso il ristorante per continuare i festeggiamenti. Ricordi di gioventù hanno riannodato i legami tra persone che magari si sono perse di vista, per motivi di lavoro e di vita, ma che restano unite da un profondo vincolo affettivo e identitario. I fuochi d’artificio hanno chiuso la giornata dedicata ai ragazzi del ’76.

A tutti i partecipanti gli auguri dalla redazione de l’Eco.

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