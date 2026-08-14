Traffico di Ferragosto: rafforzati i controlli sulle strade, pattuglie equipaggiate con etilometri e drug test

In vista dell’imminente fine settimana di Ferragosto, caratterizzato da un cospicuo aumento del traffico veicolare sulle arterie viarie e da una massiccia presenza di turisti, il Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila ha predisposto un significativo rafforzamento dei servizi…

In vista dell’imminente fine settimana di Ferragosto, caratterizzato da un cospicuo aumento del traffico veicolare sulle arterie viarie e da una massiccia presenza di turisti, il Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila ha predisposto un significativo rafforzamento dei servizi di controllo del territorio, in ossequio alle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di L’Aquila, Dottor Vito Cusumano.

L’intensificazione dell’attività di controllo, assicurata dal dispiegamento di un importante numero di pattuglie sul territorio, sia di giorno che di notte, oltre a contribuire al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, sarà finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dei reati predatori ed all’incremento della sicurezza sulle strade.

I molti turisti, gitanti ed escursionisti presenti in questo periodo a L’Aquila, Capitale Italiana della Cultura 2026, e nelle splendide località di villeggiatura della provincia, potranno contare sulla presenza capillare dell’Arma, che vanta presidi anche nei comuni più piccoli e isolati.

La costante e attenta attività di pattugliamento del territorio avrà lo scopo di prevenire i reati contro il patrimonio, con un focus particolare ai furti in abitazione ed ai borseggi o furti su auto in sosta commessi in danno dei villeggianti. Continuerà immutata, inoltre, la costante e decisa attività di contrasto ai reati in materia di stupefacenti.

Notevole importanza assumerà l’attività volta ad incrementare la sicurezza sulle strade. Nell’ottica di prevenire gli incidenti stradali, spesso conseguenza della micidiale combinazione tra alta velocità e uso di sostanze stupefacenti o abuso di alcool, saranno impiegati gli apparati “etilometri” e dei “drug test”: strumenti che evidenziano l’eventuale positività del conducente alle sostanze stupefacenti.

Nelle aree rurali e montane, così come nei Parchi Nazionali che si estendono nella provincia aquilana, la componente Forestale dei Carabinieri intensificherà l’attività di tutela dell’ambiente, di prevenzione degli incendi e di assistenza agli escursionisti, anche con l’impiego di pattuglie a cavallo e in bicicletta.

Anche in questo lungo week end, dunque, le donne e gli uomini del Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila con le cinque compagnie dipendenti, del Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” e dei Comandi Carabinieri “Parco” presenti nella provincia aquilana, tanto in città quanto nei piccoli centri, spesso teatro di feste patronali o sagre, continuerà ad assicurare quella prossimità al cittadino che da oltre 200 anni distingue l’operato dell’Arma dei Carabinieri.