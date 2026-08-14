Il libro della “mamma del bosco” in Agnone, Saia promotore dell’evento ma a sua insaputa: è giallo

Sta per ricevere, forse, Catherine Louise Birmingham come ha fatto il presidente del Senato La Russa; e come l'ex ministro Scajola, cioè a sua insaputa, pare abbia addirittura promosso la presentazione del libro della mamma del bosco. Che…

Sta per ricevere, forse, Catherine Louise Birmingham come ha fatto il presidente del Senato La Russa; e come l’ex ministro Scajola, cioè a sua insaputa, pare abbia addirittura promosso la presentazione del libro della mamma del bosco. Che la vicenda della cosiddetta “famiglia del bosco” non sia particolarmente chiara e limpida è stato del tutto evidente, sin dalle prime battute, ma ora è la presentazione del libro di mamma Catherine Louise Birmingham ad innescare, proprio in Agnone, un piccolo “giallo” editoriale e politico.

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Secondo alcuni siti di informazione locale, infatti, il libro “La mia verità – Memorie e pensieri della mamma nel bosco” sarà presentato ad Agnone il prossimo 22 agosto, un evento, citiamo testualmente quanto scritto da alcuni giornali telematici, «promosso dal sindaco Daniele Saia».

Notizia battuta anche dalle agenzie di stampa, come l’Ansa ad esempio. Evidentemente qualcuno ha inviato un comunicato stampa, sia pure soltanto ad alcuni giornali, non a tutti. Sull’intera vicenda lo staff del primo cittadino tiene un basso profilo; nessun comunicato stampa, né note esplicative. Un giallo, appunto.