Adrenalina e sport con il Rally del Matese, anche i motori attraggono visitatori e turisti

Adrenalina e sport con il Rally del Matese. Mercoledì 30 luglio alle 18:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Piedimonte Matese, è in programma la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 del Rally del Matese, organizzato dall’ASD New Matese MotorSport, che si corre il 2 e il 3 agosto.

Grande attesa per un’eccellenza nel panorama rallystico italiano, che si arricchisce di importanti novità sportive e strutturali, anche nella prova spettacolo del sabato sera. Si tratta dell’unico rally che si corre in Campania, quattro i territori comunali dove si gareggia: Piedimonte Matese, Alife, San Potito Sannitico e Gioia Sannitica. 210 i chilometri totali, di cui 73 di prove speciali.

Anche quest’anno il Rally del Matese fa parte del circuito Coppa Italia Rally di Zona, in particolare, rientra nella “zona 8”, che comprende Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Una grande competizione fatta di “shakedown”, “trasferimenti”, “ps” (prove speciali), con un’attenta rivisitazione dell’intero tracciato di gara e una particolare attenzione anche al turismo, da sempre ritenuto dagli organizzatori e non solo come punto di forza della gara sportiva.

«Siamo orgogliosi di organizzare un evento di tale portata – commenta Gennaro Gentile presidente ASD New Matese MotorSport – che piloti e spettatori aspettano con entusiasmo. Si tratta di un rally che offre competizione, adrenalina e spettacolo, il tutto immerso in nello scenario naturale del Matese. Anche quest’anno l’impegno è massimo per garantire forti emozioni, sia in completa sicurezza».

È possibile iscriversi fino alle ore 22:00 di lunedì 28 luglio, grazie alla proroga chiesta e ottenuta da ACI Sport, e poi si darà ufficialmente il via alla competizione sul territorio matesino.

La cartina generale, il programma, le tabelle dei tempi e delle distanze e tutte le informazioni utili sono online: www.rallydelmatese.it.