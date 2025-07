Alta Marea Festival: l’attore Stefano Fresi protagonista in piazza Duomo 

L’attore Stefano Fresi sarà ospite di Alta Marea Festival, la rassegna di cinema, musica e arte, domani sabato 26 luglio nel borgo antico di Termoli dalle 21 in piazza Duomo con la proiezione del film “Il Grande Passo” e il talk su carriera e successi dell’attore romano (tra i protagonisti di “Smetto quando voglio”) a cura di Martina Barone. In giornata, anche l’incontro alle 19.30 presso Borgomastro dedicato alla “Molise Film Commission” con il produttore Gianni Meglio, Francesco Roberti, Presidente della Regione Molise, e Fabio Cofelice, Consigliere Regionale con delega alla Cultura.

Il festival porterà film, concerti e mostre sul lungomare termolese fino a domenica 27 luglio, grazie all’organizzazione dell’associazione Alta Marea composta da Antonio De Gregorio, regista e direttore artistico, Valentina Salierno, responsabile comunicazione, Adele Sorressa e Chiara Tuttolani, responsabili della sezione arte e graphic designer. Le serate del festival saranno presentate dall’attore Marco Caldoro, l’ingresso è libero su prenotazione dal sito https://qrco.de/bdhi7D (tutto il programma completo è su www.altamareafestival.it).

OMAGGIO A FRESI

Protagonista di questa edizione sarà Stefano Fresi, attore romano noto al grande pubblico per la sua presenza in numerosi film italiani, al cinema e in tv (come “Smetto quando voglio”). Fresi saluterà il pubblico di Termoli prima di lasciare alla visione del film di Antonio Padovan “Il Grande Passo”, dove è tra i protagonisti e interpreta Mario, fratellastro di Dario, con cui si sono visti una sola volta. Hanno elaborato l’abbandono del padre in modo diverso, Dario l’ha idealizzato e ha utilizzato i suoi insegnamenti per credere nei sogni; Mario in maniera più realistica. A seguire ci sarà l’incontro con l’attore insieme alla giornalista e critica cinematografica Martina Barone. Celebre nome dei film in sala nei cinema italiani, conosciuto per essere apparso in pellicole come Romanzo criminale (2005), Riprendimi (2008), Fresi ha ottenuto premi e riconoscimenti per i suoi ruoli in film di successo. Nel 2014 recita il ruolo di Alberto Petrelli nella pellicola “Smetto quando voglio”, dove interpreta un ruolo comico che sarà premiato con una candidatura al David di Donatello come miglior attore non protagonista. Nel 2017 entra nel cast della serie “I delitti del BarLume”, per la regia di Roan Johnson.

MOLISE FILM COMMISSION

Cinema e futuro: in apertura di serata, sabato 26 luglio alle 19.30 (presso Borgomastro) ci sarà anche il talk sulla Molise Film Commission, sullo stato dell’arte del cinema in regione, con i professionisti molisani dell’industria cinematografica e dell’audiovisivo: ospiti il produttore cinematografico Gianni Meglio con Francesco Roberti, Presidente della Regione Molise; Fabio Cofelice, Consigliere Regionale con delega alla Cultura; con loro, l’attore Marco Caldoro, l’amministratrice per produzioni internazionali Marilena La Ferrara, l’aiuto regista e production manager Giacomo Di Niro, il regista Pierfrancesco Citriniti.

MUSICA & ARTE

In serata invece la scena è per MasaMasa, giovane cantautore campano, in viaggio da Berlino a Milano, che presenta il suo nuovo album “Alta Fedeltà”, tra note dolci, pop e fresco funky: appuntamento dalle 23 a Largo Tornola (ingresso libero). Continua anche l’appuntamento con l’arte: al porto di Termoli sarà ancora visitabile (dalle 19 alle 23) la mostra “Vista mare. Respirare ancora” a cura di Pazlab, studio creativo e di design, a bordo del Peschereccio Maria Domenica. Otto fotografie sono state selezionate, stampate su tela e appese come reti cariche di storie: provengono da Memory is Not a File, un progetto di Damiano Carrera, che ha come obiettivo quello di recuperare vecchie diapositive da tutto il mondo, un archivio di “ricordi” abbandonati, emozioni dimenticate che raccontano la quotidianità attraverso gli occhi di fotografi “non professionisti”.