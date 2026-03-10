Agnone accoglie al palasport la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. L’evento venerdì 13 marzo

Agnone si prepara ad accogliere un evento di grande prestigio. Venerdì 13 marzo, alle ore 11, il palazzetto dello sport di viale Europa ospiterà una tappa del Trophy Tour, l’iniziativa organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel che porta nelle città italiane i trofei più importanti del tennis mondiale.

L’evento, promosso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Agnone guidata dalla presidente Rossana Capone e dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Saia, rappresenta un’occasione unica per sportivi e appassionati di ammirare due simboli iconici del tennis: la Davis Cup e la Billie Jean King Cup.

Durante l’evento, i visitatori avranno la possibilità di vedere dal vivo i prestigiosi trofei e celebrare lo sport in una giornata di grandi emozioni. All’appuntamento prenderà parte anche il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi.

Le due coppe saranno esposte fino alle ore 20 del 13 marzo con orario continuato.