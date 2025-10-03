Agnone proclamata “Città del Folklore 2025”

La Federazione Italiana Tradizioni Popolari, richiamandosi alla Convenzione per la tutela del patrimonio culturale adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO e valutando positivamente gli interventi dell’amministrazione Comunale di Agnone atti alla «conservazione, conoscenza e trasmissione alle giovani generazioni del patrimonio etnografico locale, materiale e immateriale», ha attribuito all’Atene del Sannio il prestigioso titolo di “CITTÀ DEL FOLKLORE 2025”.

Ne dà notizia il sindaco di Agnone, Daniele Saia, il quale comunica anche che per celebrare pubblicamente il riconoscimento appena ottenuto il Comune ha organizzato un momento di condivisione con la cittadinanza.

La manifestazione di conferimento del titolo, quale «evento esclusivo dedicato alla celebrazione e promozione delle tradizioni popolari e del patrimonio culturale di questa città», spiegano dal palazzo del Municipio, si svolgerà il prossimo 11 ottobre, a partire dalle ore 16, presso Piazza Giovanni Paolo II. In caso di condizioni metereologiche avverse la manifestazione si terrà presso il Teatro Italo Argentino alla stessa ora.