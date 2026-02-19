  • News

    • Alberi abbattuti dalle raffiche di vento, decine gli interventi dei Vigili del fuoco

    Pubblicato il

    Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso è stato impegnato, nella giornata di oggi, con diverse squadre operative a causa del forte vento.

    Tra gli interventi effettuati si segnalano alberi caduti sulla sede stradale, una guaina impermeabilizzante distaccatasi dalla copertura di un tetto e caduta sulla pubblica via nel comune di Bojano, nonché una sbarra di un passaggio a livello nel comune di Campochiaro, staccatasi dalla propria sede e finita sulla strada.


    Nel comune di Campobasso, in contrada Selvapiana, un grosso pino è caduto invadendo parte della tangenziale e coinvolgendo anche il guardrail; per il taglio e la rimozione dello stesso è dovuta intervenire anche un’autogru.

    L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di mettere in sicurezza le aree interessate, ripristinando le condizioni di viabilità e sicurezza

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento

    Lascia un commento