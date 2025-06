Alla guida dopo aver assunto alcol e sostanze stupefacenti, mano pesante dei Carabinieri

L’Aquila e provincia – Il fine settimana appena trascorso, caratterizzato dall’aumento del traffico veicolare lungo l’estesa rete viaria della provincia, ha visto un incremento dei servizi per il controllo del territorio svolti dai Carabinieri, in ossequio alle determinazioni condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di L’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo.

Sono state 963 le persone identificate nel corso del weekend, sottoponendo a perquisizione personale quelle che potevano apparire sospette per atteggiamento o per circostanze spazio – temporali.

Una di queste perquisizioni, operata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di L’Aquila e della Stazione di Sassa, ha permesso di rinvenire alcuni grammi di cocaina già suddivisa in dosi e circa 600€ in denaro contante. Il giovane che la occultava è stato denunciato, sequestrato lo stupefacente ed il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

L’attività di controllo del territorio è stata particolarmente incisiva nelle aree maggiormente sensibili sotto il profilo della sicurezza, tanto sulle strade dei piccoli centri abitati, quanto nelle zone periferiche delle città.

In tale contesto si inserisce la denuncia di una donna, operata dai Carabinieri di Carsoli, notata aggirarsi per le strade del paese in violazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in quel Comune.

Le pattuglie dei Carabinieri, nell’ottica dell’incremento della sicurezza sulle strade, hanno effettuato diversi posti di controllo sulle arterie viarie di maggior rilievo. Sono stati sottoposti a verifica 751 veicoli e riscontrate 19 violazioni del codice della strada, che in 4 casi hanno portato al ritiro della patente di guida.

Molteplici anche i controlli effettuati con etilometro e con tampone salivare drug test in tutta la Provincia. Nel corso di tale attività, i Carabinieri della Stazione di Pescasseroli hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria un giovane automobilista sorpreso alla guida in stato di alterazione dovuto all’assunzione di cannabinoidi. L’uomo, oltre a vedersi ritirata la patente di guida, è stato anche segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti e trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, che custodiva nell’auto.

Accertamenti sull’uso di alcool e stupefacenti sono stati condotti anche sugli automobilisti coinvolti in sinistri stradali e, in due casi, è stata riscontrata una doppia positività. Un primo evento è accaduto a Carsoli, dove i Carabinieri della Stazione di Pereto, intervenuti dopo che una vettura aveva danneggiato alcuni veicoli in sosta, hanno denunciato l’uomo che era alla guida, sorpreso in stato di alterazione dovuto all’uso di cocaina e con un tasso di alcool nel sangue pari a 5 volte quello consentito dalla Legge. Situazione analoga a Sulmona, dove i Carabinieri della Stazione di Pacentro, intervenuti dopo che una vettura era uscita di strada, hanno accertato che il conducente si trovava in stato di alterazione dovuta all’uso combinato di cocaina e cannabinoidi, associato ad un tasso di alcool nel sangue superiore a 2 grammi per litro. Patente ritirata per entrambi e, in un caso, si è proceduto anche al sequestro del veicolo per la successiva confisca.

Sono numerosi anche i motocicli sottoposti a controllo lungo la Strada Statale 80 che conduce al Passo delle Capannelle, meta molto frequentata dai centauri nel weekend e che, anche nel recente passato, ha visto accadere gravi incidenti stradali, spesso dovuti al non rispetto delle basilari norme di guida ed al superamento dei limiti di velocità. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di L’Aquila e della Stazione di Campotosto hanno sottoposto a controllo diversi motocicli, riscontrando 6 violazioni del Codice della Strada, tra cui un sorpasso azzardato, a causa del quale il motociclista si è visto ritirare la patente di guida.