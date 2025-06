Medico veterinario in pensione e il distretto sanitario di Castiglione perde un altro servizio

A dispetto delle rassicurazioni fornite dal dg della Asl, Palmieri, ai sindaci “creduloni” dell’AltoVastese, il distretto sanitario di base di Castiglione Messer Marino perde un altro importante servizio. Nei giorni scorsi, infatti, è andato in pensione, dopo un lungo periodo di servizio a disposizione dell’entroterra montano, il medico veterinario Antonio Petrella.

Al centro il veterinario Petrella omaggiato di una targa dall’amministrazione di Castiglione

La presenza del dirigente medico assicurava la prossimità dei servizi veterinari della Asl sul territorio dell’Alto Vastese a beneficio delle aziende agricole e zootecniche, ma anche di altre attività correlate e degli stessi cacciatori. Da settimane ormai il dottore Petrella, sempre disponibile con tutti, è in pensione e al suo posto la Asl non ha ancora inviato nessuno. Notizie ufficiali non ce ne sono, ma le indiscrezioni che circolano nell’ambiente sanitario non lasciano spazio all’ottimismo. Un altro ufficio pubblico che probabilmente resterà vuoto, un altro importante servizio di igiene e salute pubblica, nonché di prevenzione, cancellato in nome della solita politica dei numeri in base alla quale chi è piccolo non conta niente.

Il dg Palmieri ricevuto da sindaci dell’Alto Vastese nei giorni scorsi

Intanto i sindaci del comprensorio interno del Vastese accolgono con tutti gli onori del caso il direttore generale della Asl, Palmieri, e addirittura gli tribunato pubblici ringraziamenti perché «sta mettendo in campo misure concrete per contrastare la carenza di medici nell’Alto Vastese, intervenendo contemporaneamente sul fronte della medicina di base e dell’emergenza». Misure concrete che non risultano ai cittadini che di fatto sono senza medici a bordo dell’ambulanza del 118 e si confrontano tutti i giorni con i disagi dovuti dalla carenza di medici di medicina generale. Ora anche il veterinario è andato via e non si intravede all’orizzonte alcuna sostituzione.