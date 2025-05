Allarme antincendio presso filiale bancaria, l’intervento dei Vigili del fuoco evita danni

I Vigili del Fuoco di Isernia sono stati attivati dal Numero unico d’emergenza Lombardia, in seguito all’allarme scattato per l’attivazione del sistema antincendio presso una filiale bancaria situata in via Farinacci del capoluogo pentro.

Fortunatamente, si è trattato solo di un principio d’incendio: un cestino posizionato vicino al bancomat aveva preso fuoco, generando fumo all’interno del locale della banca. L’intervento tempestivo della squadra ha permesso di ventilare l’ambiente e mettere in sicurezza l’intera area, senza che si registrassero danni a persone o strutture.

Durante le operazioni di messa in sicurezza la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.