Allerta meteo della Protezione civile: rovesci, attività elettrica e forti raffiche di vento

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse N. 25087 DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0056823-23/11/2025 recante:
[omissis]
“DAL PRIMO MATTINO DI DOMANI, LUNEDI’ 24 NOVEMBRE 2025, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU LAZIO SPECIE SETTORI MERIDIONALI, UMBRIA, ABRUZZO E MOLISE SPECIE SUI LORO SETTORI OCCIDENTALI, E CAMPANIA.
I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA’, FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO;
DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDI’ 24 NOVEMBRE 2025, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, VENTI DA FORTI A BURRASCA SUD-OCCIDENTALI, SU EMILIA ROMAGNA, IN ESTENSIONE DAL POMERIGGIO A LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA SETTENTRIONALE SPECIE SETTORI APPENNINICI E SICILIA SPECIE SETTORI OCCIDENTALI; POSSIBILI MAREGGIATE SULLE COSTE ESPOSTE.