In viaggio con oltre un chilo di hashish e cocaina, arrestato un 58enne romano: disposti i domiciliari

Una significativa operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti è stata condotta dai militari della compagnia Carabinieri di Isernia. L’intervento, che rientra nei capillari controlli in materia, ha portato all’arresto in flagranza di reato di un cittadino italiano…

Una significativa operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti è stata condotta dai militari della compagnia Carabinieri di Isernia. L’intervento, che rientra nei capillari controlli in materia, ha portato all’arresto in flagranza di reato di un cittadino italiano di 58 anni, residente a Roma.

L’operazione è scattata lo scorso 6 maggio, quando personale della Sezione Operativa coadiuvato da una pattuglia della Sezione Radiomobile fermava l’uomo per un controllo mentre viaggiava a bordo della sua autovettura lungo la Starda Statale 85. Insospettiti dall’atteggiamento del conducente, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione veicolare e personale. L’attività ha consentito di rinvenire e sequestrare complessivamente dieci panetti di hashish, per un peso totale di 1,030 chilogrammi e un involucro contenente 0,50 grammi di cocaina. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato locale, avrebbe potuto fruttare un introito illecito stimato in circa quindicimila euro.

Sulla scorta degli accertamenti, il 58enne è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990. Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Isernia, l’uomo è stato inizialmente condotto presso il locale carcere e successivamente, l’Autorità Giudiziaria dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti dell’indagato la misura degli arresti domiciliari.

L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto al fenomeno dello spaccio, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica e alla prevenzione della diffusione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche tra le fasce più giovani della popolazione.