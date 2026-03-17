Allerta meteo: previste nevicate dai 700 metri su Abruzzo e Molise con apporti al suolo moderati

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 26026 prot. DPC-Generale-P-UIIA_SCFC-0013165-17/03/2026, recante:
“DAL POMERIGGIO/SERA DI OGGI MARTEDÌ 17 MARZO 2026, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SULLA PUGLIA IN ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DELLA GIORNATA DI DOMANI MERCOLEDI 18 MARZO 2026 AD ABRUZZO, MOLISE E MARCHE.
I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FORTI RAFFICHE DI VENTO, LOCALI GRANDINATE ED ATTIVITÀ ELETTRICA.
DALLE PRIME ORE DELLA GIORNATA DI DOMANI, MERCOLEDI 18 MARZO 2026 E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SI PREVEDONO:
….OMISSIS….
– NEVICATE: MEDIAMENTE AL DI SOPRA DEGLI 800-1000 M SU EMILIA-ROMAGNA CON APPORTI AL SUOLO DA DEBOLI A MODERATI; MEDIAMENTE AL DI SOPRA DEI 700-900 M SU ABRUZZO E MOLISE CON APPORTI AL SUOLO DA MODERATI AD ABBONDANTI, SPECIE ALLE QUOTE PIU’ ALTE.”