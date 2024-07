Alpini e Soccorso alpino attrezzano nuovo sentiero per raggiungere l’anfiteatro delle Murelle

Ieri mattina, in località Maielletta di Pretoro (CH), si è svolta la cerimonia di presentazione del nuovo tratto attrezzato di sentiero che conduce all’Anfiteatro Murelle. «Un tratto interessato da chiusure degli ultimi anni che viene restituito ai fruitori della montagna, per consentire a tutti di percorrerlo in condizioni di sicurezza» afferma il Direttore del Parco, Luciano Di Martino. Un’iniziativa che ha visto la collaborazione del 9° Reggimento Alpini, che attraverso militari qualificati ha supportato il Parco nelle fasi di costruzione della ferrata.

«Un progetto che si colloca in un contesto di sicurezza in montagna estremamente importante e attuale. È di fondamentale importanza mettere in condizione gli escursionisti di poter vivere serenamente la montagna ma è altresì importante che questi ultimi siano debitamente informati sui rischi e di conseguenza attrezzati adeguatamente» afferma il Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo Daniele Perilli.

Con questa iniziativa il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo dà il via agli eventi di celebrazione dei 70 anni del CNSAS che vedranno eventi in tutto il territorio abruzzese, che saranno un momento di incontro tra gli appassionati di montagna ed i soccorritori. Primo appuntamento 27 e 28 luglio a Farà San Martino (CH).