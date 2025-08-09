Anna Carrozza e Antonio Di Pietro pronunciano il fatidico sì nella chiesa di Sant’Antonio Abate. Auguri!

Il fatidico “sì” è stato pronunciato questa mattina nella suggestiva cornice della chiesa di Sant’Antonio Abate ad Agnone. A unire in matrimonio Anna Carrozza e Antonio Di Pietro è stato il parroco, don Onofrio Di Lazzaro, alla presenza di parenti e amici che, al termine della celebrazione, hanno accompagnato la coppia con un lungo e caloroso applauso.

A rendere la cerimonia ancora più toccante sono stati i piccoli Alex e Asia, figli degli sposi, nei dolci ruoli di paggetto e damigella. Visibilmente emozionati, hanno seguito ogni momento con lo sguardo luminoso e il cuore colmo di gioia, assistendo al coronamento del sogno d’amore dei loro genitori.

Agli sposi vanno i più sinceri e affettuosi auguri di una vita insieme ricca di sorrisi, complicità e felicità. Anche la redazione del quotidiano online L’Eco dell’Alto Molise – Vastese si unisce al coro di auguri, brindando idealmente a questo nuovo e splendido capitolo della loro vita.