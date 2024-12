Anziani bisognosi di cure sanitarie urgenti, raggiunti e accompagnati in ospedale con il gatto delle nevi

Nella notte appena trascorsa, a causa della forte bufera in atto in Alto Molise, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Agnone con il gatto delle nevi in dotazione al distaccamento per portare in salvo due anziani bisognosi di cure sanitarie urgenti. In un caso i Vigili del Fuoco hanno aperto la strada all’ambulanza per permettere il trasporto e nel secondo caso hanno trasportato a bordo del mezzo la signora fino all’Ospedale di Agnone.