Viabilità: riaperto al traffico il tratto di ex statale Istonia in località Codalunga zona Agnone Sud

Riaperto al traffico il tratto di ex statale Istonia in località Codalunga, in zona Agnone Sud, uno dei varchi strategici per la città e l’Alto Molise. A darne notizia l’amministratore locale Mario Petrecca.

«Abbiamo riaperto al traffico il tratto di località Codalunga, interessato da fenomeni di dissesto nelle scorse settimane. – spiega alla nostra redazione il commendatore Petrecca – Raccomandiamo la massima cautela e attenzione durante il transito. Il sito è monitorato costantemente, anche di notte, dalla Polizia locale. In via sperimentale abbiamo tolto l’impianto semaforico e ripristinato la normale viabilità, ma ripeto, occorre transitare con la massima cautela. Ringraziamo la Provincia di Isernia per la disponibilità ad intervenire, nella personale del presidente Daniele Saia. Riapriamo, dunque, l’ingresso di Agnone Sud per i mezzi pesanti».