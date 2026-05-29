Irregolarità nella gestione dei rifiuti: sanzione da oltre mille euro e denuncia per il titolare dell’impianto

I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Campobasso, nel corso di specifici servizi volti alla prevenzione e repressione di reati ambientali, a conclusione di un controllo eseguito presso un impianto di recupero rifiuti legnosi attivo in un comune alle porte del capoluogo pentro, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Isernia un soggetto per illecita gestione di rifiuti.

Infatti, nel corso del controllo eseguito presso l’azienda che effettua la produzione di imballaggi e di pallets in legno nonché il ritiro e la riparazione dei pallets usati e danneggiati, sono emerse numerose violazioni alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione unica ambientale.

In particolare, è stata accertata l’assenza di idonea cartellonistica per contraddistinguere le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti dalle materie prime, mancanza di adeguate vie di transito per garantire la movimentazione dei rifiuti, carenza di idonea recinzione lungo il perimetro dell’impianto, la mancata comunicazione prevista alle autorità competenti del piano di emergenza interno rifiuti, nonché violazioni amministrative riferite alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti.

Pertanto, il soggetto ritenuto responsabile dei fatti accertati è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria di Isernia per le numerose irregolarità riscontrate in materia di ambientale e, inoltre, è stato sanzionato al pagamento della somma di 1.033 euro per la riscontrata violazione amministrativa sulla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti