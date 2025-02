“Apri gli Occhi”, parte ad Agnone lo sportello di ascolto per le donne vittime di violenza

Sabato 8 febbraio, alle ore 17 nella sala consiliare di Agnone, sarà presentato il progetto “Apri gli Occhi“, promosso dall’ActionAid International Italia nell’ambito dell’avviso NORA, volto a sostenere le organizzazioni della società civile operanti in aree interne e remote. Il progetto è stato presentato dal Comune di Agnone e dall’Ambito Territoriale Sociale, rientra tra i soli 13 progetti finanziati tra tutti quelli presentati. L’iniziativa, che avrà una durata di 12 mesi fino a dicembre 2025, si concentrerà sulla prevenzione primaria e sul contrasto agli stereotipi di genere.

In particolare, negli spazi del Comune di Agnone, nell’Ufficio di Piano di largo Dante Alighieri n. 52, sarà attivato uno spazio di ascolto gratuito dedicato all’accoglienza e al supporto psicologico per donne vittime di violenza di genere o discriminazione. Lo sportello lavorerà in rete con i centri antiviolenza molisani e offrirà anche un accompagnamento verso servizi di supporto. Attivo tutti i lunedì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30 con la presenza della psicologa Carla Rossi, il servizio è rivolto a tutte le donne che vivono nei 12 Comuni dell’Ambito di Agnone. Per appuntamenti è possibile rivolgersi al numero 3458446256 o alla mail sportelloagnoneantiviolenza@gmail.com.

Il progetto “Apri gli Occhi” prevede anche altre attività. Tra queste l’organizzazione di diversi incontri sia con gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Agnone per affrontare i temi della parità di genere, della cultura del rispetto e della non discriminazione, sia con giovani adulti e cittadini stranieri del territorio per fornire strumenti di conoscenza sulla violenza di genere e sui meccanismi socioculturali che la alimentano.

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Agnone, Enrica Sciullo

«La prevenzione della violenza di genere – ha commentato l’assessora alle Politiche Sociali del Comune di Agnone, Enrica Sciullo – è un tema cruciale nella nostra società. La partenza del progetto “Apri gli occhi” è un grande traguardo per Agnone e per tutti i Comuni limitrofi. Lo spazio d’ascolto psicologico offrirà tutti gli strumenti utili per aiutare donne in difficoltà e tutte le persone vittime di violenza di genere. Siamo orgogliosi come Amministrazione comunale di aver lavorato a questa iniziativa, colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che si sono impegnate per il raggiungimento di questo risultato».