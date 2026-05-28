La cicogna atterra in Germania e porta in dono il piccolo Tiago Pasquale, cari auguri da Belmonte del Sannio

E' nato questa mattina in Germania, ma è in parte originario di Belmonte del Sannio, in Alto Molise. La cicogna ha portato il piccolo Tiago Pasquale, per la gioia infinita di mamma Daniela e papà Wilder. Carissimi auguri…

E’ nato questa mattina in Germania, ma è in parte originario di Belmonte del Sannio, in Alto Molise. La cicogna ha portato il piccolo Tiago Pasquale, per la gioia infinita di mamma Daniela e papà Wilder. Carissimi auguri di ogni bene alla famiglia dalla zia Wislei e dai nonni Martha e Pasquale. Auguri anche dalla redazione de l’Eco.