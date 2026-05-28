“Tanti auguri a te, Giovanni, per i tuoi 60 anni. Che la vita continui a sorriderti e a regalarti tutta la gioia e la spensieratezza che meriti.” E’ il messaggio di auguri per Giovanni Longo nel giorno del suo compleanno, da parte della moglie Silvana, a cui si unisce con affetto anche l’Eco online.
Giovanni Longo compie 60 anni: gli auguri della moglie Silvana nel giorno del suo compleanno
“Tanti auguri a te, Giovanni, per i tuoi 60 anni. Che la vita continui a sorriderti e a regalarti tutta la gioia e la spensieratezza che meriti.” E' il messaggio di auguri per Giovanni Longo nel giorno del…
Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.