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giovedì 28 Maggio 2026
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Fiamme in un deposito di mobili ed elettrodomestici, Vigili del fuoco impegnati per diverse ore

I Vigili del fuoco del Comando di Isernia sono intervenuti, nella tarda mattina di oggi, per un incendio in un deposito di mobili ed elettrodomestici nella zona industriale di Pettoranello del Molise. Le operazioni di spegnimento sono durate…

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I Vigili del fuoco del Comando di Isernia sono intervenuti, nella tarda mattina di oggi, per un incendio in un deposito di mobili ed elettrodomestici nella zona industriale di Pettoranello del Molise. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore con l’impiego di numerosi uomini e dei seguenti mezzi autopompa serbatoio, due autobotti e un modulo.

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