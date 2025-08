Aree interne: il prefetto Montella ricevuto in Consiglio comunale a Carovilli

Il sindaco di Carovilli ha ricevuto presso il Municipio, alla presenza degli assessori e dei consiglieri comunali, il Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella. L’incontro si inserisce in un programma più ampio di visite che il Prefetto, sin dal suo insediamento, sta portando avanti sul territorio provinciale.

L’obiettivo principale di queste iniziative è quello di approfondire la conoscenza delle realtà locali, delle loro specifiche esigenze e delle loro risorse, promuovendo un dialogo costante e costruttivo tra le istituzioni, nonché consolidare, sempre più, il rapporto tra Stato ed Enti locali.

La visita ha rappresentato un momento di grande significato per la comunità locale, segno tangibile dell’attenzione dello Stato verso territori, come quello carovillese, che, nonostante le ridotte dimensioni, risultano custodi di un patrimonio inestimabile, ricchi di idee e di una forte volontà di proiettarsi verso il futuro. Il tema centrale dell’incontro è stato il modello di sviluppo sostenibile e inclusivo che questi Comuni sono chiamati a promuovere, ponendo l’accento sulla valorizzazione delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche come motore di crescita economica e sociale.

La giornata si è conclusa con una rassicurazione da parte del Prefetto: la Prefettura di Isernia continuerà a essere un punto di riferimento per le esigenze delle comunità locali, impegnandosi a facilitare il dialogo e a supportare le iniziative che mirano al benessere dei cittadini e allo sviluppo del territorio. Questo incontro ha consolidato il legame tra le istituzioni centrali e l’amministrazione locale, confermando l’importanza di una sinergia operativa per affrontare le sfide del futuro.