Arma dei Carabinieri: al via il concorso per 650 allievi marescialli. Come partecipare

Aperte le selezioni per il 15° Corso Triennale Allievi Marescialli dei Carabinieri: l’Arma offre un’importante opportunità di carriera per 650 giovani aspiranti, di cui 626 per il ruolo ordinario e 24 posti riservati a candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Per partecipare al concorso è necessario essere cittadini italiani tra i 17 e i 26 anni, con diploma di scuola superiore già conseguito o da conseguire nell’anno scolastico 2024/2025. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale www.carabinieri.it, nell’area dedicata ai concorsi, entro l’8 marzo.

Il percorso di selezione prevede diverse prove: una preselezione scritta, una prova di composizione italiana, test di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, per concludersi con una prova orale. I vincitori accederanno a un prestigioso percorso formativo presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, dove per tre anni alterneranno formazione militare e studi universitari, conseguendo la laurea di primo livello in “Scienze Giuridiche della Sicurezza”.

Diventare maresciallo dei Carabinieri – si legge in una nota dell’Arma – significa entrare a far parte di un’istituzione storica, radicata nel territorio attraverso le sue numerose Stazioni, veri presidi di prossimità a tutela della sicurezza dei cittadini. Al termine del percorso formativo, i neo-marescialli assumeranno ruoli di responsabilità all’interno dell’Arma, diventando punto di riferimento per la comunità e garanti della legalità sul territorio nazionale.