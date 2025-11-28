Arriva anche a Schiavi di Abruzzo il progetto “Polis” di Poste: al via i lavori di adeguamento

Arriva anche a Schiavi di Abruzzo il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Nelle prossime settimane la sede sarà interessata lavori di ammodernamento, che comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, i certificati anagrafici e di stato civile e il passaporto elettronico.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Schiavi d’Abruzzo la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Castiglione Messer Marino, disponibile secondo i consueti orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.35.

Si ricorda che l’ufficio postale di Castiglione Messer Marino è dotato di ATM Postamat per il prelievo automatico di denaro contante e per tutte le operazioni consentite ed è disponibile per tutte le operazioni non vincolate all’ufficio postale di Schiavi di Abruzzo (conto, libretto, portafoglio clienti) anche martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 13.35.

Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Schiavi di Abruzzo avranno una durata stimata in circa un mese salvo imprevisti.